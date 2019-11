Les Français, toujours fanas des réseaux sociaux en 2019, les seniors charmés

© Pixabay

6 Français sur 10 vont sur les réseaux sociaux

Les plus de 70 ans, de plus en plus nombreux sur les plateformes

Lire aussi :

Jeu vidéo sur mobile : Facebook publie son tout premier rapport consacré au secteur



L'Arcep, le Conseil général de l'Économie, de l'Industrie, de l'Énergie et des Technologies (CGE) et l'Agence du numérique ont publié leur baromètre annuel visant à mesurer la diffusion des technologies de l'information et de la communication en France. Les institutions ont consacré l'une des parties du baromètre à l'utilisation des réseaux sociaux., que les Français apprécient un peu plus chaque année.Le baromètre du numérique nous rapporte que 60 % de la population française a participé à des réseaux sociaux sur les douze derniers mois. La statistique est de taille, puisqu'elle concerne toute une population. Si l'on restreint l'étude à la population d'internautes français, la proportion est évidemment plus forte. 68 % des 43,3 millions d'internautes ont été présents sur les plateformes sociales cette année.Ces deux dernières années, la proportion de Français participant sur les réseaux sociaux a à peine augmenté, atteignant un certain palier. Mais en 10 ans, les chiffres ont explosé. En 2009, seuls 23 % des Français utilisaient les réseaux sociaux (30 % des internautes).Après avoir atteint des sommets en 2017 (57 %), la participation des Français issus des communes rurales pointe cette année à 53 %, le plus faible total en taille d'agglomération. C'est en revanche dans l'agglomération parisienne que les Français se connectent le plus aux réseaux sociaux (63 % en moyenne).Comme pour les divers usages, outils et équipements numériques, les réseaux sociaux attirent davantage les jeunes. Les 12-17 ans (80 %), 18-24 ans (94 %) et 25-39 ans (83 %) sont en très large majorité présents sur les plateformes. Notons tout de même que, et cela peut paraître étonnant, les adolescents sont moins nombreux à être sur les réseaux, sans doute grâce aux contraintes (peu légères il est vrai) réglementaires comme l'âge minimum d'accès et le contrôle des parents.À l'inverse, on relève une augmentation de la participation des seniors. Les 70 ans et plus sont par exemple 19 % à être présents sur les réseaux sociaux, soit un gain de 5 points par rapport à 2018, et 8 points par rapport à 2015. Une preuve que la multiplication des plateformes et la démocratisation des technologies de l'information et de la communication ont des effets sur l'ensemble de la population.