Bilan Mediametrie 2018 : l'Internet mobile, les réseaux sociaux et la SVoD explosent

Le mobile renforce son pouvoir

Les 15-24 ans n'ont d'yeux que pour leur smartphone

Les réseaux sociaux et la vidéo vecteurs de croissance

n'a pas encore atteint son plein potentiel en France. Chaque année, le phénomène se répand en plus.. Cela représente 7 citoyens sur 10. C'est surtout 1,1 million d'internautes supplémentaires par rapport à 2017. Le mobile, en très forte progression, distance toujours plus les autres supports (ordinateur et tablette).En 2018, la France a gagné de nouveaux internautes, comme le confirme la dernière étude menée par Mediametrie. Si l'on décortique l'usage selon les supports, il existe deux dynamiques opposées. Avec 34 millions d'utilisateurs quotidiens,, avec 3,7 millions de mobinautes supplémentaires en 2018. L'ordinateur (23,1 millions d'usagers quotidiens, soit -0,7 million) et la tablette (12,9 millions d'utilisateurs chaque jour, soit -0,6 million) perdent du terrain.Les usages, eux, ont progressé de 10%. Un Français passe en moyenne, pour un gain de 9 minutes par rapport à 2017. Pour 15% d'entre eux (1 personne sur 6), la moyenne quotidienne grimpe à 6h49. Cette même part, qui comprend 6,5 millions d'individus, représente à elle seule 44% du temps total passé sur Internet chaque jour.Le mobile représente de son côté la moitié des usages. Son impact est beaucoup plus impressionnant chez, qui, soit près d'1h30 chaque jour et surtout avec une progression nette de +42% sur un an.Ces chiffres témoignent d'un véritable changement de pratique. Alors que la tendance du « mobile-first » s'imposait il y a quelques années, c'est désormais celle duqui émerge, surtout chez les plus jeunes. Alors qu'ils surfent environ 2 heures par jour sur Internet,. Les applications ponctionnent 90% du temps passé sur le Web, rien que ça. Les Français consultent en moyenne 18 applis par mois, mais une dizaine d'entre elles parviennent à monopoliser l'attention des usagers.L'audience descontinue de progresser, puisqu'elle représente l'activité principale sur Internet : 1/5 du temps passé sur la toile et même 1/3 chez les 15-24 ans. En 2018,. Et ceux qui ont le vent en poupe, ce sont les messageries instantanées. Elles ont vu leur temps d'utilisation doubler en un an, avec 11 millions d'internautes quotidiens.Notons aussi que 2 internautes sur 3 se connectent, chaque mois, à un site ou une application d'actualités. 1 internaute sur 2 joue tous les mois, et 4 sur 10 écoutent de la musique ou regardent des vidéos. Laest très prisée puisque près d'1 Français sur 5 est concerné chaque mois, etpar rapport à 2017. De plus en plus de Français (52,5%) sont d'ailleurs prêts à payer pour accéder à du contenu en ligne (musique, vidéos ou articles). Le piratage demeure tout de même élevé avec 14 millions de personnes, bien que celui soit en baisse.Enfin, lea aussi droit à sa part de gâteau puisque 39,3 millions d'internautes (9 sur 10) ont déjà effectué des achats en ligne. En 2018,, contre 17,5 millions en 2017. Définitivement, les temps changent, et les usages avec.