Jusqu’à présent, ouvrir une fenêtre de navigation privée dans Chrome n’empêchait pas les sites de collecter certaines données via le navigateur. Un avertissement dans l’interface le rappelle d'ailleurs explicitement : les sites web peuvent toujours voir votre activité. Pour tenter de réduire cette exposition, Google expérimente une fonctionnalité baptisée « Script Blocking in Incognito », déployée pour l’instant uniquement sur Windows 11.

Cette nouvelle protection s’attaque aux scripts tiers qui utilisent des API web standards tels que canvas, WebGL, les polices ou l’audio, pour générer une empreinte unique de l’utilisateur. Google explique que ces scripts sont souvent détournés pour créer un identifiant persistant, sans recourir aux cookies. Concrètement, un site de restaurants pourrait alors utiliser un script tiers générant un identifiant unique via ces techniques, permettant ensuite à d'autres sites utilisant le même script de vous cibler publicitairement.