Après un mois de juillet parsemé de correctifs, août ne change pas une équipe qui gagne avec les vulnérabilités sur Chrome. La première vulnérabilité, CVE-2025-8879, touche libaom, la bibliothèque qui gère l’encodage et le décodage vidéo. Elle autorise l’écriture au-delà des limites de la mémoire, ce qui peut perturber le fonctionnement du système et corrompre des données essentielles. CVE-2025-8880 concerne le moteur JavaScript V8. Quand plusieurs processus accèdent simultanément aux mêmes ressources, le navigateur peut présenter un comportement exploitable par un attaquant. La troisième, CVE-2025-8901, se situe dans ANGLE. Ce composant traduit les appels OpenGL ES vers le matériel, et la faille permet d’écrire hors des limites prévues.

Si vous utilisez Chrome sur Windows, Mac ou Linux, vérifiez la version dans Paramètres > À propos de Chrome et lancez la mise à jour. Le déploiement automatique commencera progressivement dans les prochains jours, mais il est possible de l’appliquer immédiatement pour se protéger. Les postes professionnels qui manipulent des données sensibles doivent être mis à jour en priorité.

Deux autres vulnérabilités présentent une gravité moyenne. CVE-2025-8881 touche le sélecteur de fichiers et CVE-2025-8882 la mémoire libérée dans le système Aura. Ces failles permettent à des programmes malveillants d’exploiter des ressources du navigateur. Google fournit la liste complète des correctifs dans son journal des modifications pour que chacun puisse suivre les mesures appliquées.