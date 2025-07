Il s'agit d'une faille de haute gravité liée à ANGLE (Almost Native Graphics Layer Engine) et au composant GPU, caractérisée par une validation insuffisante lors du traitement d'entrées non vérifiées, ce qui peut laisser passer plus de requêtes que nécessaire, y compris les plus malveillantes. Le groupe d'analyse des menaces de Google a confirmé avoir observé des attaques ciblant activement cette vulnérabilité. Pour éviter d'aggraver son exploitation, Google a décidé de ne pas divulguer les détails techniques complets de cette faille tant que la majorité des utilisateurs n'auront pas mis à jour leur navigateur.