Répertoriée sous le nom CVE-2025-5419, cette faille touche le moteur V8 de Chrome, responsable de l’exécution du JavaScript et de WebAssembly. Dans le détail, elle autorise, via une page HTML piégée, l’accès à des zones mémoire normalement protégées. Ce type d’attaque, dit « out-of-bounds read and write », permet de modifier des données en mémoire de manière imprévue, ce qui peut entraîner des plantages, contourner les mécanismes de sécurité du navigateur, voire, dans le pire des cas, donner lieu à l’exécution de code malveillant à distance.