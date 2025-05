Ce n’était ni le jour, ni le numéro de build attendu. Ce 14 mai, Google a publié en urgence un patch de sécurité pour Chrome, que vous avez peut-être vu se manifester dans le coin droit de votre navigateur ce matin. La mise à jour entend corriger quatre vulnérabilités, dont une jugée suffisamment grave par les équipes de développement pour justifier un déploiement de correctif anticipé. Et pour cause, la faille en question permettait à des sites malveillants d’accéder à des données sensibles et, dans certains cas, de prendre le contrôle de comptes. De l’aveu de Google, un exploit circulerait même déjà en ligne.