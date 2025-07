Google a appliqué une première mesure de mitigation dès le lendemain de sa découverte, via un changement de configuration déployé sur tous les canaux stables. Le correctif complet a suivi quelques jours plus tard, le 1er juillet, avec les versions 138.0.7204.96/.97 pour Windows, .92/.93 pour macOS, et .96 pour Linux. Comme souvent, les détails techniques sont temporairement tenus confidentiels, afin de limiter le risque d’exploitation opportuniste avant que la majorité des internautes aient effectué la mise à jour.