On pourrait s’étonner de voir V8 revenir aussi souvent dans les bulletins de sécurité de Chrome, et y déceler un signe de négligence de la part de Google. Mais en réalité, c’est plutôt logique. Ce moteur JavaScript est à la fois massif, complexe et en constante évolution. Il doit exécuter du code non fiable venu du web, à pleine vitesse, tout en intégrant des optimisations JIT (Just-In-Time) qui modifient son comportement à la volée. De fait, cette combinaison de paramètres en fait un terrain naturellement propice aux bugs subtils, généralement difficiles à détecter.