Google vient de publier un patch de sécurité pour Chrome, après avoir identifié une vulnérabilité importante dans le composant Media Stream. Cette faille, de type use-after-free, touche la gestion mémoire du navigateur et pouvait être exploitée à distance à l’aide d’une page HTML piégée. Une fois chargée, le code malveillant qu'elle contenait pouvait s'exécuter dans le contexte du navigateur, entraînant un risque bien réel de compromission du système. Plantage, exécution arbitraire, prise de contrôle, le scénario était crédible, et vous auriez tout intérêt à appliquer le correctif le plus tôt possible.