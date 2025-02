Pour l’instant, l’option fonctionne seulement en mode « Telemetry only » et ne concerne que celles et ceux ayant activé la Protection renforcée dans leur navigateur. Autrement dit, Google collecte des données sur les fichiers jugés à risque, mais sans afficher d’alerte. Une fois le système suffisamment entraîné, la fonctionnalité pourrait être déployée à grande échelle, avec des avertissements explicites en cas de menace avérée. Une approche plus souple que celle adoptée jusqu’ici.