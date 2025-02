Celles et ceux qui l’utilisent depuis des années savent que le mode de protection renforcé n’est pas nouveau en soi, mais il vient tout juste d’être mis à jour pour embarquer l’intelligence artificielle. Dans le détail, ce module amélioré doit pouvoir lutter plus efficacement contre les tentatives de phishing, les scams, les téléchargements malveillants, y compris ceux dont Google n’aurait jusqu’à présent pas eu connaissance. Pour y parvenir, l’option fait appel aux capacités des grands modèles de langages (LLM), de manière à analyser plus efficacement les sites web visités, et à alerter les internautes en cas de pages web potentiellement dangereuse.