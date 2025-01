Les pop-ups sont un véritable fléau pour les internautes. De simples autorisations de notification aux demandes de localisation, elles interrompent souvent la lecture ou l’exploration d’un site. Malgré l’évolution des mécanismes de filtrage, il suffit d’un clic ou d’un réglage mal configuré pour se retrouver envahi. Google Chrome propose déjà un bloqueur intégré, mais sa portée reste limitée lorsqu’un utilisateur autorise un site à s’afficher en plein écran ou lorsqu’il donne son accord par inadvertance.

Le constat est simple : un grand nombre de personnes refusent systématiquement les demandes surgissantes. Pourtant, il arrive que certains sites légitimes aient besoin de ces autorisations (localisation, notifications utiles). Le défi de Chrome est donc de faire la distinction entre la requête pertinente et celle qui pollue la navigation. Voilà pourquoi Google ambitionne de développer des technologies plus douées en analyse de contexte, grâce à l’IA, pour affiner le filtrage et l’adapter à nos habitudes réelles.