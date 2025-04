C'est officiel, Google n'ira pas plus loin avec son plan initial de suppression des cookies tiers dans Chrome. Anthony Chavez, vice-président en charge de la Privacy Sandbox, a annoncé mardi que l'entreprise renonçait même à la dernière proposition qui consistait à offrir aux utilisateurs un choix explicite via une nouvelle interface. Chrome conservera donc son approche actuelle, permettant aux utilisateurs de gérer les cookies tiers via les paramètres de confidentialité et de sécurité.

Pour expliquer ce revirement, Google évoque un paysage technologique et réglementaire en pleine mutation. L'accélération de l'adoption de technologies présentées comme respectueuses de la vie privée, l'émergence de l'IA pour sécuriser la navigation et l'évolution constante des lois seraient autant de facteurs ayant pesé dans la balance. Une justification qui peine à masquer les difficultés et les pressions rencontrées par le projet depuis son lancement.