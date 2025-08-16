L'une des transformations les plus frappantes de cette interface est le positionnement de Copilot. Il est désormais directement intégré à la barre d'adresse, dont la taille a été réduite et qui est centrée au milieu de l'écran. Cet agencement met en lumière l'assistant du géant de Redmond, en faisant de la recherche et du chat la principale fonctionnalité de l'omnibox. Un microphone est également visible en permanence pour l'activation vocale.

La navigation par onglets a par ailleurs été repensée, avec des onglets verticaux accessibles depuis une barre latérale, ou, dans une autre version, positionnés à l'horizontale, mais sous la barre d'adresse. Un menu déroulant sur la droite regroupe diverses fonctionnalités telles que l'historique, les favoris et les téléchargements.