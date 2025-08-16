Microsoft expérimente une nouvelle interface pour Edge baptisée Olympia UI, plaçant l'intelligence artificielle au cœur de l'expérience utilisateur. Ce prototype révèle les ambitions du géant de Redmond pour transformer radicalement la navigation web.
- Microsoft a développé un prototype Olympia UI pour Edge, recentrant l’interface sur Copilot et l’IA avec une omnibox repensée.
- La barre d’adresse est réduite et centrée, intègre Copilot et un micro pour saisie vocale, avec onglets verticaux et menu regroupant historiques, favoris et téléchargements.
- Le prototype semble abandonné au profit d’un autre design inspiré de l’app Copilot, mais reste présent dans certaines builds Canary.
Le navigateur Edge pourrait bientôt arborer un tout nouveau visage. Microsoft a récemment développé un prototype d'interface utilisateur qui repositionne Copilot comme élément central de l'expérience de navigation sur Windows 11. Cette interface expérimentale revoit entièrement l'organisation traditionnelle des éléments du navigateur avec une barre d'adresse repensée, un cadre de fenêtre épuré et l'introduction d'onglets verticaux.
- Intégration imminente de l'IA ChatGPT et DALL-E
- Compatibilité avec les extensions Chrome
- Espaces de travail appréciables en travail collaboratif
Microsoft Edge : vers une barre d'adresse centrée autour de l'IA et de Copilot ?
L'une des transformations les plus frappantes de cette interface est le positionnement de Copilot. Il est désormais directement intégré à la barre d'adresse, dont la taille a été réduite et qui est centrée au milieu de l'écran. Cet agencement met en lumière l'assistant du géant de Redmond, en faisant de la recherche et du chat la principale fonctionnalité de l'omnibox. Un microphone est également visible en permanence pour l'activation vocale.
La navigation par onglets a par ailleurs été repensée, avec des onglets verticaux accessibles depuis une barre latérale, ou, dans une autre version, positionnés à l'horizontale, mais sous la barre d'adresse. Un menu déroulant sur la droite regroupe diverses fonctionnalités telles que l'historique, les favoris et les téléchargements.
Un prototype visiblement abandonné, mais qui pourrait mettre sur la piste du futur Edge
Ce prototype a récemment été repéré par Leopeva64 sur X, lequel précise que l’interface Olympia aurait déjà été écartée au profit d’un autre design inspiré de l’application Copilot pour Windows. Il indique toutefois que l’ancien prototype demeure bel et bien présent dans certaines builds d’Edge Canary. À vrai dire, même lui ignore les véritables intentions de Microsoft avec ne nouveau design, tant il est à un stade très précoce et que la plupart des fonctionnalités demeurent inutilisables.
L'hypothèse la plus probable suggère que cette interface était initialement destinée au mode Copilot d'Edge, ce qui expliquerait l'emphase mise sur l'assistant IA dans la barre d'adresse. Actuellement, l'activation du mode Copilot pour les utilisateurs se contente de déplacer le bouton de l'assistant du côté droit vers la barre d'adresse à gauche, exactement comme dans la maquette Olympia.
Même si cette interface ne verra peut-être jamais le jour, du moins sous cette forme, elle donne un premier aperçu de ce que Microsoft prévoit pour intégrer l'IA dans Edge. Il y a d'ailleurs fort à parier que Copilot occupera une place centrale au sein du navigateur dans les années à venir.