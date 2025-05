Face à cette logique fragmentée nourrie à la vitesse et aux promesses, Microsoft joue une autre carte, celle du tout-en-un (modèle, navigateur, système d’exploitation). Une approche plus cohérente, plus fluide, plus efficace aussi, sans doute. Mais aussi plus fermée, et de plus en plus difficile à contourner. Finalement, demain, la question ne sera peut-être plus de décider quels outils on préfère, ni même de savoir à qui l’on veut confier ses données, mais d’accepter, contraint et forcé, que cette liberté supposée de choisir n’existe plus.