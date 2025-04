Microsoft publie Copilot Search et défie Google et Perplexity

Copilot Search a initialement été testé en privé au mois de février. Cette fonctionnalité est désormais accessible à tous sur bing.com/copilotsearch. Le moteur collecte des données issues de plusieurs sources figurant au sein de l'index de Bing. Puis ces données sont synthétisées avec les algorithmes de Copilot. En ce sens, Copilot Search fonctionne donc de la même manière que Perplexity.

On apprécie les efforts de Microsoft visant à afficher en toute transparence la manière dont la réponse a été formulée. Deux boutons sont mis en évidence : "Voir tous les liens" et "Voir le raisonnement". Le premier ouvre une barre latérale à droite avec une liste des liens et sources associés à la réponse. Le second explique comment la réponse a été formulée.