Microsoft peaufine son nouveau produit phare, Copilot

Voilà un an que Microsoft a déployé l'IA dans Bing, capitalisant sur ses milliards de dollars injectés dans OpenAI et faisant frissonner Google. Si le moteur de recherche est encore très loin de Search et de ses 91 % de parts de marché, le géant des logiciels, lui, est passé dans une tout autre dimension. En choisissant de déployer l'IA générative dans quasiment tous ses produits au travers de Copilot, Microsoft s'impose en leader dans une filière qui ne cesse de croître. Sa capitalisation boursière a même surpassé celle d'Apple.