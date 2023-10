Windows 11 : Microsoft prépare l'arrivée de Copilot en Europe

En plus de débloquer Copilot, accepter le partage de ses données sur Windows 11 devrait déverrouiller d'autres fonctionnalités de l'OS bridées en Europe, comme les recommandations basées sur l'IA du menu Démarrer. Pour ceux qui estiment ne pas avoir besoin de tout cela, il sera possible de refuser l'autorisation du partage de données entre Windows et d'autres services de Microsoft.

Si parfois Microsoft choisit de délivrer le même produit aux consommateurs du monde entier, ce ne sera pas le cas cette fois. Windows 11 ne demandera leur consentement qu'aux utilisateurs qui se trouvent au sein de l'Espace économique européen (EEE).