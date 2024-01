La domination de Microsoft sur Apple n'est pas un feu de paille : pour les spécialistes, elle va durer des années !

Les investisseurs s'interrogent sur la réponse d'Apple, qui semble être un peu à la traîne en matière d'IA. Sans oublier les défis auxquels la marque à la pomme fait face en Chine, avec des ventes d'iPhone timides et un Huawei qui gagne du terrain. Si Apple a bien intégré l'intelligence artificielle dans ses produits, la société est à la croisée des chemins et se sait attendue sur les projets d'IA. Et il n'est pas certain que le lancement du casque de réalité mixte Vision Pro puisse maintenir la position d'Apple.