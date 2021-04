Microsoft approche les 2000 milliards de dollars de valeur boursière et son action atteint un niveau record

Ce jeudi, l’action du géant informatique a augmenté d’1 % ce qui lui a permis d’atteindre une capitalisation boursière record de 1 900 milliards. Microsoft pourrait ainsi bientôt devenir la deuxième entreprise américaine, avec Apple, à atteindre les 2 000 milliards de dollars, mais son action doit encore bénéficier d’une augmentation de 5 % pour atteindre cette somme.



De manière générale, la courbe ne cesse de progresser puisqu’on estime que le cours des actions a été multiplié par cinq depuis le remplacement de Steve Ballmer, en 2014, par Satya Nadella. Côté pourcentage, on note un bond de 60 % en 2020 et une croissance de 17 % pour l’année en cours.

De son côté, Apple n’est pas encore menacée par la progression de son concurrent. Le fabricant à la pomme, qui est parvenu à atteindre les 2 400 milliards en janvier, se situe actuellement aux alentours de 2 200 milliards de capitalisation boursière.

Plus bas dans le classement, on retrouve Amazon et Alphabet, à respectivement 1 700 et 1 500 milliards, qui visent eux aussi l’accès à ce club très sélect des 2 000 milliards de capitalisation.