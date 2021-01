Chez Microsoft, Azure, Office et le jeu toujours en tête des revenus en hausse

Sans grande surprise, Microsoft tire ces excellents résultats de la nécessaire transition numérique opérée par d'innombrables entreprises à travers le monde. Ainsi, les revenus générés par Office 365 progressent de 21% sur un an et ceux de LinkedIn de 23%.

Bien sûr, tous les services liés au Cloud sont également en nets progrès avec une croissance des résultats de 26%. Ils sont évidemment portés par ceux de la division Azure, en hausse de 50% sur un an. De son côté, la division Surface enregistre une croissance de 3%, certes plus modérée, mais malgré tout significative.

Enfin, Microsoft insiste sur le succès rencontré par la division Xbox. Celle-ci profite évidemment du lancement des consoles de nouvelle génération, Xbox Series X|S. Le chiffre d'affaires de cette branche augmente de 50% sur un an : les ventes de consoles ont logiquement progressé de +86% sur un an et la partie services / jeux est en hausse de 40%.

Pour enfoncer le clou, Microsoft évoque son Game Pass dont le succès ne se dément pas. Il a ainsi profité de l'année 2020 pour dépasser les 18 millions d'abonnés alors que le Xbox LIVE - service de jeu en ligne - réunit plus de 100 millions d'utilisateurs par mois.