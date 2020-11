Xbox Series X | S : 70% des consoles vendues sont déjà liées à un abonnement Xbox Game Pass

Mieux encore, d'après Microsoft, 70 % des nouvelles Xbox vendues sont d'ores et déjà liées à un abonnement Xbox Game Pass. Il faut dire que le catalogue proposé par Microsoft est déjà énorme, sans compter l'acquisition récente de Bethesda et l'arrivée du service EA Play, sans surcoût, qui ajoute plus de soixante titres issus du catalogue Electronic Arts.

Pour la petite anecdote, Microsoft a également précisé que les joueurs Xbox Series X et Xbox Series S ont déjà lancé un peu plus de 3 500 jeux différents sur leurs consoles, grâce évidemment à la rétrocompatibilité des machines.