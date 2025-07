On rappellera ici qu’Edge n’est pas le seul à explorer cette piste. Opera pousse déjà la logique plus loin avec Neon, un navigateur agentique conçu pour exécuter des tâches complexes – de la création de site à la réservation de services – à partir d’un simple prompt. Perplexity, avec Comet, suit une approche différente, centrée sur une recherche conversationnelle structurée et des interactions directes avec les contenus, sans passer par les schémas classiques du surf. Dans les deux cas, la navigation traditionnelle – faite de liens, d’onglets et de lecture – cède la place à une expérience orientée objectif, où l’utilisateur formule une intention que l’outil exécute ou décompose.