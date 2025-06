Ce qui nous intéresse ici, c'est Neon Do, c'est-à-dire le cœur de l'IA agentique censé nous faciliter la vie et surtout automatiser certaines routines. L'IA est alors en mesure de passer au crible les différents éléments des pages Web et de translater les prompts IA en commande. Et au travers de nos tests, le dispositif fonctionne plutôt bien. Au passage, Neon Do est capable de lire et d'interagir avec le contenu des pages en passant outre les consentements de cookies sans interaction de notre part.