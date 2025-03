D’autres fonctionnalités sont déjà en cours de déploiement sur Opera One, Opera GX et Opera Air : le mode écriture de la barre de commandes s’enrichit, les réponses IA liées au shopping, à la cuisine ou au jeu gagnent en pertinence, et il devrait bientôt être possible de dialoguer avec Aria directement depuis un onglet, sans passer par la barre latérale ni la ligne de prompt.