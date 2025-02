Comet, un prochain navigateur Chromium signé Perplexity

Sur son flux Twitter, l'entreprise vient d'annoncer qu'elle allait lancer un navigateur Web strictement pensé pour des interactions avec un agent IA. Elle ajoute que dans le cadre de ce projet, elle a publié de nouvelles offres d'embauche.

L'une de ces annonces, à la recherche d'un ingénieur en C++, nous confirme que ce prochain navigateur, baptisé Comet, sera bel et bien basé sur Chromium, le projet open source de Google Chrome. Et comme nous l'avons déjà entendu par le passé chez d'autres éditeurs, l'objectif ici est encore une fois de "révolutionner la manière dont les gens naviguent Internet".

Peu d'informations supplémentaires ont été partagées, si ce n'est que Comet devra avoir une interface réactive, mais également plutôt consensuelle puisque Perplexity entend la mettre à disposition auprès de "millions de personnes qui adoreront l'utiliser". Ajoutons simplement que l'annonce fait référence aux équipes desktop et mobile, ce qui pourrait laisser penser à des éléments de synchronisation.