Si l'on se fie aux avancées de Gemini 2.0, on peut anticiper des capacités d'analyse d'images et de texte très poussées. Imaginez simplement pointer votre curseur sur une image et obtenir instantanément des informations pertinentes, ou encore demander à Gemini Live de vous expliquer un graphique complexe en quelques mots. L'idée est de rendre l'information plus accessible et la navigation plus interactive. Fini le temps perdu à chercher des informations complémentaires dans différents onglets !