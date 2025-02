Bien qu'il fonctionne comme ses concurrents sur le principe du freemium et premium, le modèle économique de Perplexity tranche pour l'utilisation de Deep Research. Là où, par exemple OpenAI, réserve son outil aux abonnés payant 200 dollars par mois, soit 190 euros environ, Perplexity propose un accès gratuit à Deep Research. La seule nuance est que les utilisateurs non abonnés peuvent effectuer un nombre limité, mais pour l'heure non précisé, de requêtes quotidiennes.

Les rapports générés couvrent des domaines variés comme la finance, le marketing ou la recherche de produits. Si on est tenté d'applaudir ces avancées sur la recherche approfondie, quelques voix s'élèvent pour en définir les limites. The Economist pointe une créativité limitée dans l'interprétation des données, une tendance à privilégier les sources facilement accessibles et le risque de réduire les opportunités de développer ses propres idées en déléguant tout le travail de recherche à l'intelligence artificielle.

Quoi qu'il en soit, si vous êtes tenté, il vous suffit de sélectionner l'option « Deep Research » dans un menu déroulant, en bas à gauche du cadre de saisie, avant de soumettre votre requête. L'application produit alors un rapport détaillé, exportable en PDF ou partageable sur la plateforme Perplexity.