Autre ajout notable : les collections évoluent en Spaces, des espaces de travail thématiques pour partager des recherches et collaborer avec son équipe. Vous pouvez y épingler des requêtes, des documents et des conversations avec l'IA pour garder une trace des informations clés. Mieux encore, il est possible de personnaliser le comportement de l'IA dans chaque Space. Vous pouvez par exemple lui demander d'adopter un ton plus ou moins formel, de privilégier certaines sources ou de mettre en avant des éléments spécifiques dans ses réponses. De quoi adapter Perplexity à chaque usage.