Arc Max, le navigateur dopé à l'IA, débarque sur Windows 11

Testé à la rédaction, Arc Max semble très prometteur. Sur Windows, l'IA connaît encore quelques instabilités, comme des bugs de lien redirigeant vers le contenu du page quand on passe par Ask On Page. On espère aussi bientôt pouvoir interagir de manière plus flexible et moins artisanale avec l'option Tidy Tabs pour personnaliser plus efficacement l'organisation des onglets, et ne pas seulement se contenter de la logique de Max. Affaire à suivre de près.