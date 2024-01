Après avoir repensé le navigateur, Arc veut remodeler la recherche en ligne

De manière concrète, Arc Search est construite autour de modèles de langages existants, dont celui d’OpenAI, et se donne pour mission d’accélérer la recherche web. Partant du constat que l’internaute ouvrant son navigateur souhaite, dans 80 % des cas, accéder rapidement à une information concise, Arc s’est évertué à développer un moteur de recherche intelligent, capable de compiler les résultats de six pages web dans une seule réponse. Il suffit pour cela de saisir n’importe quelle requête dans la barre de navigation, et de presser le bouton « Browse for me ».