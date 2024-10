Et c’est ici que les choses prennent une tournure intéressante. En pressant Entrée sur son clavier, Arc lance une simple recherche Google. En revanche, en sélectionnant l’option « Browse for me », en regard des termes saisis dans la barre de recherche, Arc Search compile diverses informations issues de plusieurs sources web, afin d'apporter une réponse directe à votre question (en anglais). Un peu comme un agent conversationnel standard, finalement.