The Browser Company entend attirer plus de fidèles avec une nouvelle application plus simple. Josh Miller laisse entendre qu'elle sera largement propulsée par l'intelligence artificielle.

Un peu énigmatique, il explique que s'installer derrière le volant d'une voiture autonome transforme radicalement l'expérience de l'utilisateur. "Vous avez l'impression de flotter et de glisser sur le monde physique comme vous ne l'avez jamais fait auparavant. C'est ce qu'on peut faire pour vos sessions de surf".

Toujours un peu mystérieux, M. Miller revient sur l'évolution de la barre d'adresse du navigateur, et notamment sur le raccourci CTRL+T, ou CMD+T sur macOS. Initialement, à l'ouverture d'un nouvel onglet, l'utilisateur pouvait saisir une nouvelle URL. Puis, avec l'arrivée de Google Chrome en septembre 2008, l'Omnibox couplait cette barre d'adresse à un champ de recherche. Josh Miller laisse entendre que cette dernière pourrait également faire office de terminal pour interroger un modèle de langage.

La troisième idée derrière ce second produit : vous faire sortir le plus rapidement possible de votre navigateur avec une IA qui serait capable d'anticiper vos besoins pour vous fournir des réponses directes.

"Si Arc était novateur, nous voulons que ce produit vous soit familier, mais très puissant", déclare M. Miller, avant d'ajouter : "et si Arc fait office de navigateur Web, nous voulons que ce second produit soit avec vous, dans ces applications et ces fichiers que vous utilisez au quotidien pour vous aider à accomplir vos travaux".

Déjà à la tâche, l'équipe a déjà conçu plusieurs prototypes en interne. l'entreprise partagera par la suite davantage d'informations sur cet assistant IA.