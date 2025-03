Vous voulez protéger vos informations et votre localisation lors de votre navigation sur Opera ? Rien de plus simple : activez le VPN intégré au sein du service. Pour ce faire, cliquez sur le petit encadré « VPN » visible sur la gauche de la barre d'URL et appuyez sur le bouton de démarrage. Opera sélectionnera automatiquement le meilleur emplacement possible.