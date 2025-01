Opera est un navigateur très apprécié des utilisateurs, en particulier pour sa barre latérale qui offre un accès rapide aux applications et services les plus utilisés. Suite aux retours de la communauté, l'éditeur a décidé d'intégrer trois nouvelles applications à cette section, à savoir Discord, Slack et Bluesky. Cette approche vise à transformer le navigateur en véritable plateforme centralisée, réduisant notamment le nombre d'onglets et d'applications ouverts simultanément sur votre ordinateur.

Comme le souligne Opera dans un billet de blog publié ce jeudi 16 janvier : « Au lieu d'avoir plusieurs applications ouvertes pour la musique, le travail, le gaming et le chat, vous n'ouvrez qu'une sorte de super application qu'est le navigateur Opera ».