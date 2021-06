Opera R5 : la prochaine version du navigateur bourrée de nouvelles fonctionnalités

Désormais, il sera plus facile de faire du multitâches sur le navigateur puisque lorsque vous quitterez l'onglet contenant votre appel vidéo, l'appel s'affichera façon pop-up et sera mis en avant permettant de le suivre tout en réalisant d'autres tâches. Il se remettra en place dans la fenêtre dès que cet onglet sera actif à nouveau. Cette fonctionnalité est compatible avec Microsoft Teams , Google Meet et Zoom .