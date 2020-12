Sur Android, Opera 61 propose un lecteur de media universel

En surfant sur des pages web à partir d'un smartphone, on retrouve différents types de médias et chacun dispose de son lecteur. Le navigateur mobile est capable de scanner le code de la page à la recherche de certains contenus pour proposer la lecture de ces derniers au sein d'un lecteur uniforme.

Positionné en bas de page, ce lecteur offre ainsi des contrôles standards sur le flux et une expérience homogène, quelle que soit la page visitée. Mais surtout, si vous avez repéré plusieurs vidéos sur différentes pages, il n'est plus nécessaire de conserver chacun des onglets ouverts. Opera offre la possibilité de créer une file d'attente et de lire ces vidéos en mode d'incrustation PiP tout en continuant de surfer sur d'autres pages.

Cette nouvelle mouture porte également sur le smartphone la fonctionnalité WebSnap. Cet outil permet d'ajouter des annotations, des croquis ou des émojis à une capture d'écran avant de la partager.

Opera intègre un lecteur de code-barres et, au regard des mesures sanitaires mises en place au sein des restaurants et des bars, l'éditeur a décidé de lui attribuer une place un peu plus importante. L'outil se trouve directement à droite de la barre d'adresse. Il est également possible de créer un raccourci directement sur l'écran d'accueil.