Opera GX : la version finale du navigateur gamer est dispo sur Android et iOS

Ce n'est pas un hasard si Opera a attendu le 15 juin pour sortir son navigateur dans sa version finale sur mobiles. C'était le dernier jour de l'E3 2021 et un petit clin d'oeil à la sortie de la version PC qui avait été annoncée lors de l'événement en 2019. Il est donc désormais possible pour les possesseurs de smartphones de le télécharger dans le magasin d'applications de leur choix, pour profiter d'une expérience qu'Opera a voulu taillée pour les joueurs et joueuses.