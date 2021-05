Opera porte son navigateur pour gamer sur Android et iOS

Après deux ans d'existence sur les PC macOS et Windows et plus de 9 millions d'utilisateurs actifs à la fin du mois de mars, Opera GX étend ses horizons et s'apprête à toucher un public encore plus large en version mobile. Dès aujourd'hui, il est possible d'en télécharger la version bêta sur les appareils Android comme iOS, pour un lancement officiel d'ici quelques semaines.