Opera rachète YoYo Games, l'éditeur de GameMaker Studio

Rassembler une communauté de joueurs, c'est l'ambition d'Opera Software, depuis quelques temps déjà, et ce qui lui permet notamment de se différencier sur le marché des navigateurs Internet.

YoYo Games, pour sa part, se positionne plus précisément sur le secteur des jeux en 2D. GameMaker Studio est une plateforme permettant de concevoir facilement son propre jeu, sans connaissance de développement particulière. Les jeux fonctionnent aussi bien sur ordinateurs que sur smartphone ou consoles.

Pour l'heure, GameMaker Studio a été téléchargé plus de 10 millions de fois. Selon VentureBeat, c'est l'environnement utilisé notamment pour les jeux Risk of Rain, Undertale, et Hyper Light Drifter, vendus à plusieurs millions d'exemplaires. Suite à ce rachat, il est à noter que Opera Software n'entend pas restreindre la disponibilité des jeux uniquement à Opera GX. Cependant, il va sans dire que ces titres bénéficieront d'une forte visibilité auprès de la communauté Opera.

Pour Opera Software, il s'agit donc d'une nouvelle source de revenus qui vient s'ajouter à ses divers partenariats média pour l'édition classique de son navigateur. L'entreprise prévoit d'ailleurs de continuer ses investissements sur ce secteur au sein d'une nouvelle entité baptisée Opera Gaming.