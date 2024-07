Aria débloque de nouveaux skills dans Opera GX

Aujourd'hui mature et résolument moderne, Opera GX reprend presque toutes les fonctionnalités du navigateur web Opera avec plusieurs éléments uniques dédiés au jeu vidéo : intégration directe de Twitch et d'autres services, un fil d'actualités spécialisé et des jeux intégrés, ainsi qu'un limitateur de consommation du processeur, de la RAM et de la bande-passante. Cette fonction est de loin la plus intéressante, tandis que les options de personnalisation visuelles sont assez nombreuses au milieu de très nombreux outils intégrés (VPN, bloqueur de publicités et de trackers, IA à toutes les sauces, crypto wallet, etc.).

Ce browser au look bien tranché est aujourd'hui l'un des plus complets et performants du marché. Il pourrait être comparé à Discord dans le milieu de la messagerie instantané : quasiment indispensable pour les joueurs et fort potentiellement utile à tous les autres. Bref, une excellente solution qui mérite le coup d'œil.