Je suis accueillie par un écran de bienvenue et un mini-didacticiel. Très bien. J’appuie sur une flèche. Mon personnage – un petit carré gris clair – se met en mouvement sur une carte sans fond. Me voilà propulsée dans une zone d’entraînement façon glitch, entre des maisons posées au hasard, des lignes noires qui bloquent parfois ma progression, mais pas toujours, et des adversaires identifiables uniquement parce qu’ils bougent. Les carrés jaunes font des allers-retours aléatoires, l’un d’eux me fonce dessus, je perds un demi-cœur – bingo, ce système-là fonctionne. Un grand rectangle gris commence à me suivre. Pas de doute, c’est aussi un ennemi. Je cours vers ce que je suppose être une clé – un carré gris foncé perdu dans un coin. Et enfin, j’atteins une longue tige verticale : la porte. À l’écran, le jeu me félicite : j’ai gagné. Ah. Je vous laisse tester.

J’ai bien tenté de lui demander de s’auto-corriger, chose qu'il est censé savoir faire, sans succès. Pour en avoir le cœur net, j’ai ouvert les fichiers générés et je comprends vite ce qui a coincé. Neon Make utilise exclusivement des images isolées, sans spritesheets ni animations, et sans logique de découpage ou d’assemblage. C’est valable pour les personnages comme pour les éléments de décor, y compris la carte, qui n’est pas construite à partir d’un tileset mais composée d’objets positionnés individuellement, sans structure sous-jacente. Les collisions sont bien codées, mais comme rien n’est organisé spatialement, je peux traverser des murs ou rester coincée contre des obstacles invisibles, sans raison apparente.

Bref, Neon Make a bien essayé de coder un Zelda-like, mais sans game designer, sans moteur de rendu et sans testeur, on obtient surtout un diorama cassé. L’intention est là, mais il manque l’assemblage, la logique et la cohérence. Et ça, l’IA ne sait pas encore le bricoler toute seule.