Clippy, ou plutôt Nu-Clippy, ressurgit là où on ne l’attendait plus. Imaginé par Felix Rieseberg, ce projet open source transforme le fameux trombone en une interface de chat pour interroger des modèles d’IA locaux. Plus besoin de connexion ni d’inscription. L'application fonctionne entièrement en local, sans passer par des serveurs distants.

Elle est compatible avec Windows, macOS et Linux. Derrière cette réincarnation rétro, on trouve un outil fonctionnel, simple et complet, pensé à la fois comme clin d'œil nostalgique et comme démonstration technique. Le projet est disponible gratuitement sur GitHub.