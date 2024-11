On vous parle d'un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître, mais ont peut-être entendu parler. Clippy ce petit trombone agile qui surgissait pour vous demander si vous écriviez une lettre ou vous donner des conseils tout sauf utiles.

Après une première résurrection en 2023 en assistant virtuel truffé de ChatGPT 3.5, Clippy revient cette fois pour analyser vos captures d'écran en temps réel et vous expliquer ce que vous ne comprenez pas. Une fonction particulièrement utile en cas de messages d'erreur pas toujours explicites ou d'interfaces velues. Le développeur l'a conçu pour être intuitif : un simple raccourci clavier suffit à capturer une zone de l'écran, et Clippy, rebaptisé AI-Snip sur Reddit, se charge d'analyser et d'expliquer le contenu. Si cela vous rappelle quelque chose, c'est normal, la méthode ressemble à Circle to Search de Google, en version vintage.