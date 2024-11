Souvenez-vous : il y a plus de vingt ans, Clippy, le célèbre (et souvent détesté) assistant de la suite Office, s’imposait comme un symbole d’innovation mal pensée. Aujourd’hui, l’histoire semble se répéter avec Copilot. Cet assistant IA, annoncé en grande pompe en 2023, devait révolutionner la productivité en entreprise grâce à l’intelligence artificielle générative. Mais entre promesses grandiloquentes, critiques internes et retours mitigés, Copilot ressemble de plus en plus à un pari risqué. Pour Microsoft, il est temps de redresser la barre.