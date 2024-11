Depuis neuf mois qu’elle a lancé son forfait Copilot Pro, Microsoft a eu tout le loisir de fomenter un nouveau plan. Jusqu’ici réservé aux licences professionnelles de Microsoft 365, l’accès à l’intelligence artificielle dans les applications Office nécessite d’allonger un billet supplémentaire. En l’occurrence, Copilot Pro coûte près de 30 euros par mois, en plus des frais liés à la suite bureautique en ligne. Et puisque Redmond aurait tort de se passer d’une rentrée d’argent supplémentaire, elle a finalement décidé qu’elle ouvrirait son IA payante aux abonnements Microsoft 365 Personnel et Famille. Le hic ? Que vous en vouliez ou non, vous n’y échapperez pas sans manifester votre désaccord.