Là sans être là, le Bloc-notes est l’un des plus anciens logiciels de Windows, intégré au système depuis 1985. Sans lui, pas de fichier readme, pas de prise de notes rapide, pas d’édition de scripts à la volée. Un vétéran toujours fidèle au poste, pratico-pratique, sans fioritures, qui, après quatre décennies de bons et loyaux services, évolue encore. L’été dernier, il accueillait même un correcteur orthographique, et fin 2024, Microsoft annonçait son passage à l’IA. D’abord réservée à une poignée d’insiders aux États-Unis, Copilot dans le Bloc-notes est désormais disponible pour tout le monde.