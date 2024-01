Windows 11 : Microsoft se prépare à mettre de l’IA même dans l’application Bloc-notes

Cette intégration au forceps de l’IA dans son système, quitte à l’embarquer dans les logiciels les plus basiques de son OS, est le signe que Microsoft mise beaucoup sur cette tendance. On savait déjà que Windows 12 allait brouiller les limites entre traitement local et traitement dans le cloud afin de booster l’usage de l’IA, mais il semblerait que Microsoft veuille prendre un peu d’avance et proposer un maximum de fonctionnalités directement au sein de Windows 11. Et tant pis si vous préfériez votre Bloc-notes basique et rudimentaire.