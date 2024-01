Windows 12 : Microsoft veut un OS qui "brouille les lignes entre le cloud et le traitement local"

De plus en plus d’activités informatiques se font sur des machines distantes, ou ce qu’on appelle plus communément le « cloud ». Alors que ce modèle s’est imposé, notamment grâce à la mémoire limitée de nos smartphones et à la multiplication de nos appareils, Microsoft veut aller encore plus loin. Dans le communiqué de presse qui annonce l’arrivée de la touche Copilot sur les prochains PC Windows, l’entreprise avoue vouloir construire un OS qui « brouille les lignes entre le cloud et le traitement local ».